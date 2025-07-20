Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе

20 июля, 00:42
Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

На Уэмбли в Лондоне прошел вечер бокса, в главном бою которого сошлись Александр Усик и Даниэль Дюбуа.

Британский боксер на старте поединка старался действовать первым номером, однако украинец умело отвечал на контратаках. Дюбуа делал ставку на размашистые удары, но Александр успевал сокращать дистанцию и пробивать по сопернику.

Дюбуа - Усик / Reuters/Andrew Boyers
В третьем раунде украинец нанес акцентированный удар в голову Даниэля, который потом сбавил скорость. Дюбуа пытался давить на Усика, но тот не позволял прижать к себя к канатам.

Дюбуа - Усик / Reuters/Andrew Couldridge
В пятом раунде Усик отправил Дюбуа в нокдаун. Даниэль сумел подняться, однако уже в следующей атаке Александр нанес прицельный удар в челюсть и нокаутировал британца.

Усик нокаутировал Дюбуа / Reuters/Andrew Couldridge
Усик стал трехкратным абсолютным чемпионом мира. До этого Александр завоевывал все пояса в крузервейте и в супертяжелом весе, когда победил Тайсона Фьюри.

Читайте также:

Ранее промоутер сообщил, есть ли опция трилогии в контракте Усика и Дюбуа.

