«Усик побьет Фьюри»: знаменитый боксер назвал главные преимущества украинца 29 августа, 10:07 Эмоции Александра Усика после победы над Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Бывший чемпион мира британец Джордж Гроувз считает, что Александр Усик может стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.



Для этого Усику нужно договориться о поединке с Тайсоном Фьюри, а потом побить британца. И Гроувз уверен, что Александру это по силам.

«Хотел бы увидеть бой Усика и Фьюри. Считаю, что Усик его побьет. Думаю, Александр — лучший в этом весе. Не говорю, что это будет легко сделать. Но полагаю, что у него есть для этого навыки, бойцовский IQ, атлетизм. И, что очень важно, Усик точно справится с „играми разума“ от Фьюри. Можно много говорить о превосходствах Фьюри. Но скажите мне, а что из этого ранее Усик не видел? С чем именно он ранее не сталкивался в ринге?», — цитирует Гроувза VRinge.

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Ранее мы писали, что менеджер назвал следующего соперника Усика — это Зверь из Хорватии.

А вот тренер Дюбуа сравнил Усика с торговцем наркотиками.