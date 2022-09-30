«Можете даже не мечтать об этом». Усик отреагировал на запрет для юниорской сборной Украины выступать под своим флагом — видео 30 сентября, 15:46 Усик обратился к украинским юниорам (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик отреагировал на запрет для юниорской сборной Украины выступать под своим флагом на чемпионате Европы.

Комментарием на скандальную историю обладатель пяти поясов поделился в Instagram.

«Хочу поддержать национальную сборную Украины по боксу, которой запретили выходить на чемпионате Европы с флагом Украины. Умар Кремлев, это не просто флаг. Это цвет свободы всего мира.

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Вам не удастся сломить дух наших парней, которые выступают на соревнованиях. Можете даже не мечтать об этом", — сказал Александр.

Также Усик обратился к украинским юниорам, которые выступают на чемпионате Европы. Он назвал их большими молодцами, которые показывают дух своих соотечественников.

Ранее юниорской сборной Украине запретили выступать под своим флагом на чемпионате Европы из-за «вмешательства государства в работу Федерации бокса страны». Такое решение поддержал президент Международной ассоциации бокса россиянин Умар Кремлев.

Сообщалось, что Усик посетил тренировку футбольной сборной Украины перед ее матчем в Лиге наций с национальной командой Шотландии.