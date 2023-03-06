Промоутер назвал следующего соперника Усика в случае срыва боя с Фьюри 6 марта, 14:36 Дюбуа провел на профессиональном ринге 20 боев (Фото:KO Boxing News via Twitter)

Промоутер Фрэнк Уоррен назвал следующего соперника украинского чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика, если сорвется его бой с британским обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

По словам Уоррена, переговоры между Усиком и Фьюри затянулись и нужно решить еще несколько проблемных вопросов, поэтому вместо Тайсона следующим соперником украинца может стать другой британский супертяж Даниэль Дюбуа, сообщает Daily Express.

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«Поскольку приближаются бои Тайсона Фьюри и Джо Джойса, у нас, пожалуй, нет даты для Даниэля к середине или концу мая. Все зависит от того, что произойдет с боем Усик — Фьюри.

Если мы не сможем устроить его 29 апреля, тогда Дюбуа подерется с Александром", — рассказал Уоррен.



Дюбуа провел на профессиональном ринге 20 боев, потерпев одно поражение от своего соотечественника Джо Джойса.

Ранее легендарный американский боксер Майк Тайсон сделал прогноз на потенциальный поединок между Усиком и Фьюри.

