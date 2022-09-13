Усик показал свой дом под Киевом, переживший приход российских оккупантов — фото

13 сентября, 19:03
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Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик показал свой дом под Киевом, переживший приход российских оккупантов.

Обладатель пяти поясов опубликовал фото имения в Ворзеле в сторис Instagram.

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На снимках видно, что непобежденный боксер установил на заборе перед входом во двор украинский флаг.

Видео дня

Александр Усик via Instagram
Фото: Александр Усик via Instagram
Александр Усик via Instagram
Фото: Александр Усик via Instagram
Александр Усик via Instagram
Фото: Александр Усик via Instagram

Ранее Усик рассказал о состоянии дома в Ворзеле своему коллеге и соотечественнику Денису Беринчику.

Перед этим жена Александра Екатерина показала, как выглядело имение после прихода туда российских оккупантов.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Александр Усик Фото

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