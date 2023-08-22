Невероятная скорость. Усик показал огненный трюк с монетами, усложнив его — видео

22 августа, 21:00
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Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) продолжает активно готовиться к поединку с Даниэлем Дюбуа (19−1, 18 КО).

Украинский боксер на тренировке показал новый трюк с монетами.

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Чемпион двумя руками поймал шесть монет. Затем Усик продемонстрировал свои танцевальные способности.

Видео дня

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Напомним, поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что украинец неожиданно заступился за Джошуа, который сорвался на него после реванша.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик

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