Невероятная скорость. Усик показал огненный трюк с монетами, усложнив его — видео
Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) продолжает активно готовиться к поединку с Даниэлем Дюбуа (19−1, 18 КО).
Украинский боксер на тренировке показал новый трюк с монетами.
Чемпион двумя руками поймал шесть монет. Затем Усик продемонстрировал свои танцевальные способности.
Напомним, поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.
Ранее сообщалось, что украинец неожиданно заступился за Джошуа, который сорвался на него после реванша.