Невероятная скорость. Усик показал огненный трюк с монетами, усложнив его — видео 22 августа, 21:00 Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) продолжает активно готовиться к поединку с Даниэлем Дюбуа (19−1, 18 КО).

Украинский боксер на тренировке показал новый трюк с монетами.

Чемпион двумя руками поймал шесть монет. Затем Усик продемонстрировал свои танцевальные способности.

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Напомним, поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что украинец неожиданно заступился за Джошуа, который сорвался на него после реванша.