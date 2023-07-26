«Крепкий орешек». Усик похвастался великолепной формой за месяц до боя с Дюбуа — фото

26 июля, 18:13
Поделиться:
Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа (Фото:Reuters/Paul Childs)

Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа (Фото:Reuters/Paul Childs)

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к поединку против британца Даниэля Дюбуа.

В Instagram-аккаунте Luckypunchnet появилось фото Усика в спортзале, на котором боксер демонстрирует, что он подходит к поединку в отличной форме.

Читайте также:
«Он мне очень импонирует». Украинский журналист назвал сильные стороны Усика в футболе

«Крепкий орешек», «Казак», «Только не показывайте эту машину», — отреагировали болельщики в комментариях.

Видео дня

Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Читайте также:
Битва непобежденных. Еще один украинский боксер проведет поединок в андеркарде боя Усик — Дюбуа

Ранее украинский боксер Иван Редкач заявил, что Дюбуа может отправить Усика в нокаут.

Также не исключил победу Дюбуа и промоутер Фрэнк Уоррен, а вот украинский боксер Александр Гвоздик считает, что победу одержит Усик.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X