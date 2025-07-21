«Лучший вариант»: промоутер Красюк назвал боксера, с которым Усику стоит провести бой, чтобы заработать

Красюк считает, что лучшим вариантом следующего соперника для Усика является блогер Джейк Пол, если говорить про заработок.

«Если Усик хочет заработать деньги, то, пожалуй, Джейк Пол — лучший вариант. Без риска, большая аудитория, огромные цифры».

Реклама

Промоутер отметил возможность трилогии с Тайсоном Фьюри, однако он не верит, что этот бой состоится.

«Если же речь идет о том, чтобы доказать что-то кому-то или себе, то, пожалуй, Тайсон Фьюри. Но я не очень верю, что этот бой состоится», — сказал Красюк для Boxing King Media.

Напомним, что Усик победил Дюбуа нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Отметим, что Джейк Пол призвал украинца провести бой по правилам MMA, а также они провели битву взглядов.