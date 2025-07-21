«Лучший вариант»: промоутер Красюк назвал боксера, с которым Усику стоит провести бой, чтобы заработать

21 июля, 08:33
Поделиться:
Александр Красюк дал совет Александру Усику (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Красюк дал совет Александру Усику (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о будущем украинца.

Читайте также:
«Как ему позволили выйти к Усику?»: экс-чемпион мира раскритиковал Джейка Пола и выбрал соперника для украинца

Красюк считает, что лучшим вариантом следующего соперника для Усика является блогер Джейк Пол, если говорить про заработок.

«Если Усик хочет заработать деньги, то, пожалуй, Джейк Пол — лучший вариант. Без риска, большая аудитория, огромные цифры».

Реклама

Промоутер отметил возможность трилогии с Тайсоном Фьюри, однако он не верит, что этот бой состоится.

«Если же речь идет о том, чтобы доказать что-то кому-то или себе, то, пожалуй, Тайсон Фьюри. Но я не очень верю, что этот бой состоится», — сказал Красюк для Boxing King Media.

Читайте также:
«Только один человек может его побить»: Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа — видео

Напомним, что Усик победил Дюбуа нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Отметим, что Джейк Пол призвал украинца провести бой по правилам MMA, а также они провели битву взглядов.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Александр Красюк Джейк Пол Тайсон Фьюри

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies