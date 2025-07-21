«Лучший вариант»: промоутер Красюк назвал боксера, с которым Усику стоит провести бой, чтобы заработать
Александр Красюк дал совет Александру Усику (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о будущем украинца.
Красюк считает, что лучшим вариантом следующего соперника для Усика является блогер Джейк Пол, если говорить про заработок.
«Если Усик хочет заработать деньги, то, пожалуй, Джейк Пол — лучший вариант. Без риска, большая аудитория, огромные цифры».
Промоутер отметил возможность трилогии с Тайсоном Фьюри, однако он не верит, что этот бой состоится.
«Если же речь идет о том, чтобы доказать что-то кому-то или себе, то, пожалуй, Тайсон Фьюри. Но я не очень верю, что этот бой состоится», — сказал Красюк для Boxing King Media.
Напомним, что Усик победил Дюбуа нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.
Отметим, что Джейк Пол призвал украинца провести бой по правилам MMA, а также они провели битву взглядов.