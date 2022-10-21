Усику вручили специальный пояс в цветах украинского флага — видео
Фонд Усика устроил благотворительное мероприятие в США (Фото:Скриншот видео)
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик получил специальный пояс от Всемирного боксерского совета (WBC).
Фонд Усика организовал благотворительное мероприятие в США, на котором президент WBC Маурисио Сулейман подарил боксеру пояс в цветах флага Украины.
"В 2018 году WBC провел конвенцию в Киеве. Мы создали этот пояс WBC, потому что братья Кличко, Ломаченко, Гвоздик и Усик были героями своей страны.
Этот пояс для нашего самого дорогого чемпиона. Он признает тебя героем человечества. Пусть Бог и дальше помогает тебе оставаться таким активным. Мы желаем тебе удачи", - сказал Сулейман.
Ранее сообщалось, что Усик стал послом платформы UNITED24.