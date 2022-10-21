Усику вручили специальный пояс в цветах украинского флага — видео 21 октября, 17:54 Фонд Усика устроил благотворительное мероприятие в США (Фото:Скриншот видео)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик получил специальный пояс от Всемирного боксерского совета (WBC).

Фонд Усика организовал благотворительное мероприятие в США, на котором президент WBC Маурисио Сулейман подарил боксеру пояс в цветах флага Украины.

"В 2018 году WBC провел конвенцию в Киеве. Мы создали этот пояс WBC, потому что братья Кличко, Ломаченко, Гвоздик и Усик были героями своей страны.

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Этот пояс для нашего самого дорогого чемпиона. Он признает тебя героем человечества. Пусть Бог и дальше помогает тебе оставаться таким активным. Мы желаем тебе удачи", - сказал Сулейман.

Ранее сообщалось, что Усик стал послом платформы UNITED24.