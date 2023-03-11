Усик — Фьюри: «Жадное пузо, принимаю твое предложение 70/30, но ты обещаешь пожертвовать Украине 1 млн фунтов» 11 марта, 01:32 Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) согласился на предложение обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (33−0−1, 24 KO) распределить гонорар за бой 70 на 30.

«Хэй, жадное пузо. Я принимаю твое предложение 70 на 30, чтобы сразиться 29 апреля на Уэмбли. Но ты обещаешь пожертвовать Украине миллион фунтов сразу после боя. И за каждый день твоей задержки вы заплатите 1% из своего кошелька украинцам. Договорились?» — сказал Усик.



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Ранее легендарный американский боксер Майк Тайсон сделал прогноз на потенциальный поединок между Усиком и Фьюри.