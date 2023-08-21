«Почему танк не в гараже?». Усик поразил фанатов мощной формой за пять дней до боя с Дюбуа — фото

21 августа, 13:42
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Бой Усик Дюбуа состоится 26 августа (Фото:Александр Усик via Instagram)

Бой Усик Дюбуа состоится 26 августа (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Александр Усик завершил подготовку к поединку с британцем Даниэлем Дюбуа.

Усик опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, продемонстрировав свою физическую форму за пять дней до боя.

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«Почему танк не в гараже?», «Сколько бицепс в обхвате?», «Кажется огромным, по крайней мере больше, чем раньше», «Машина», — отреагировали пользователи на форму боксера.

Видео дня

Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

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Недавно Дюбуа пригрозил уничтожить Усика в титульном бою.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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