«Почему танк не в гараже?». Усик поразил фанатов мощной формой за пять дней до боя с Дюбуа — фото 21 августа, 13:42 Бой Усик Дюбуа состоится 26 августа (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Александр Усик завершил подготовку к поединку с британцем Даниэлем Дюбуа.

Усик опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, продемонстрировав свою физическую форму за пять дней до боя.

«Почему танк не в гараже?», «Сколько бицепс в обхвате?», «Кажется огромным, по крайней мере больше, чем раньше», «Машина», — отреагировали пользователи на форму боксера.

Видео дня

Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Недавно Дюбуа пригрозил уничтожить Усика в титульном бою.