«В 900 метрах были враги»: стали известны подробности того, как Усик посетил передовую 3 июня, 16:26 Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик посетил передовую, где поддержал украинских военных.

Именитый спортсмен прокомментировал слова бывшего футболиста сборной Украины Артема Федецкого, который заявил, что Усик стрелял из танка. По словам боксера, он видел оккупантов на ближней дистанции.

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«Я был на передовой. В 900 метрах уже были враги. Я видел их в бинокль. Да, я ездил к нашим бойцам на передовую. Я был с ними, оставался в окопах. Это была просто поддержка этих парней. Я нигде это не афишировал, не выкладывал фото и видео в соцсетях.

Общественность, наверное, узнала о том, где я был, потому что солдаты сами выкладывали фото в интернет. Но для меня это не пиар, это часть жизни. Почему? Потому что те пацаны, которые защищают нашу страну на фронте, дают мне возможность сидеть прямо сейчас на этом месте".

Украинский боксер отметил, что не собирается становится политиком, а просто хочет помочь соотечественникам и стране.

«Я не хочу заниматься пиаром вокруг того, что помогаю солдатам, посещаю их, организовываю и доставляю все необходимое. Я не собираюсь лезть в политику. Но я хочу жить в своей стране. В независимой стране, которая будет развиваться, где начнет улучшаться экономическая ситуация, где будут расти дети, строиться школы, больницы, спортивные площадки. Это моя задача. У каждого свой фронт», — сказал Усик в интервью изданию Przegląd Sportowy.

Ранее боксер назвал роль президента Украины Владимира Зеленского в войне.

Отметим, что жена Усика после ракетного удара по Киеву спрогнозировала плачевную судьбу оккупантов.