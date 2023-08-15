«Он меня боится». Усик высмеял Фьюри за бой против звезды UFC

15 августа, 12:49
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Усик считает, что Фьюри избегает боя с ним (Фото:Reuters/Paul Childs)

Усик считает, что Фьюри избегает боя с ним (Фото:Reuters/Paul Childs)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о поединке обладателя титула WBC Тайсона Фьюри против бойца ММА Фрэнсиса Нганну.

В интервью Ringpolska Усик заявил, что Фьюри боится выходить с ним в ринг, а поединок британца против Нганну назвал аферой.

«Булшит. Я ничего не думаю. Это невероятная афера. Ничего об этом не думаю, о «Жадном пузе» не думаю. Мне без разницы.

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Хотелось бы, конечно, с ним побоксировать, но мне кажется, что он немного боится", — сказал Усик.

Поединок Тайсона Фьюри и Франсиса Нганну запланирован на 28 октября в Саудовской Аравии.

Александр Усик свой следующий бой проведет 26 августа во Вроцлаве против Даниэля Дюбуа.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри UFC

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