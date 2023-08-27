«Пусть не бьет по яйцам». Усик поставил ультиматум Фьюри после брутального нокаута Дюбуа
Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Александр Усик защитил свои чемпионские пояса в поединке против Даниэля Дюбуа.
В пятом раунде британец ударил чемпиона ниже пояса, после чего почувствовал ярость Усика и был брутально нокаутирован в девятой трехминутке.
После поединка Александр заявил, что не будет убегать от противостояния с Фьюри и всегда готов выйти с ним в ринг. Однако попросил Цыганского короля, как называют Тайсона, не бить в запрещенные места.
«Если он хочет — я хочу. Только пусть по яйцам не бьет», — сказал Усик, передает Tribuna.com.
Отметим, что команда Дюбуа недовольна результатом поединка и будет подавать апелляцию.
Также ранее сообщалось, что экстренер Усика, который помогал Дюбуа, жестко наехал на украинского чемпиона.