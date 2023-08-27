«Пусть не бьет по яйцам». Усик поставил ультиматум Фьюри после брутального нокаута Дюбуа 27 августа, 11:18 Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик защитил свои чемпионские пояса в поединке против Даниэля Дюбуа.

В пятом раунде британец ударил чемпиона ниже пояса, после чего почувствовал ярость Усика и был брутально нокаутирован в девятой трехминутке.

После поединка Александр заявил, что не будет убегать от противостояния с Фьюри и всегда готов выйти с ним в ринг. Однако попросил Цыганского короля, как называют Тайсона, не бить в запрещенные места.

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«Если он хочет — я хочу. Только пусть по яйцам не бьет», — сказал Усик, передает Tribuna.com.

Отметим, что команда Дюбуа недовольна результатом поединка и будет подавать апелляцию.

Также ранее сообщалось, что экстренер Усика, который помогал Дюбуа, жестко наехал на украинского чемпиона.