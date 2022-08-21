Усик после победы над Джошуа: Я посвящаю этот поединок Украине и всем, кто ее защищает

21 августа, 03:47
Александр Усик (Фото:Action Images via Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик (Фото:Action Images via Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу над Энтони Джошуа.

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«Я хочу поблагодарить всех тех, кто за меня молился. Я хочу поблагодарить Бога за его помощь, которую он мне сегодня дал.

Он дал мне ее многое сегодня. Мой бог — Иисус Христос. Спасибо Саудовской Аравии. Я посвящаю этот поединок своему государству Украине, ВСУ, всем, кто защищает мою страну, всей Украине.

Видео дня

Это уже история. Его будут смотреть многие поколения, особенно тот раунд, где меня пытались сильно избивать.

Но я выстоял и переломил бой в свою пользу", — сказал Усик.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Бокс Александр Усик Война в Украине Энтони Джошуа Война России против Украины

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