«Героям слава, а тебе — в раю». Усик посвятил стихотворение расстрелянному россиянами воину ВСУ — видео 7 марта, 18:08 Александр Усик продекламировал стихотворение на камеру (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик написал и посвятил стихотворение воину ВСУ, расстрелянному российскими оккупантами после выкрика «Слава Украине!».

Усик зачитал свое стихотворение на камеру и опубликовал видео в своем аккаунте в Instagarm.

«Слава Україні - за такі слова,

Кулю ти отримав і тебе нема,

Але пам’ять вічна, воїне тобі,

Ти за Неньку рідну ворогів давив.

Показав ти силу, силу ЗСУ,

Так, Героям слава, а тобі - в раю»



Видео дня

Также Усик опубликовал сторис с фото военнослужащего ВСУ, подписав: «Ответ воина. Слава Украине. Царство небесное герою».



Фото: Александр Усик via Instagram

6 марта в Сети появилось видео расстрела российскими оккупантами безоружного украинского военнопленного после того, как он говорит «Слава Украине!».

По предварительным данным, погибшим военным, которого россияне расстреляли, является боец 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура.