«Героям слава, а тебе — в раю». Усик посвятил стихотворение расстрелянному россиянами воину ВСУ — видео

7 марта, 18:08
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Александр Усик продекламировал стихотворение на камеру (Фото:Александр Усик via Instagram)

Александр Усик продекламировал стихотворение на камеру (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик написал и посвятил стихотворение воину ВСУ, расстрелянному российскими оккупантами после выкрика «Слава Украине!».

Усик зачитал свое стихотворение на камеру и опубликовал видео в своем аккаунте в Instagarm.

«Слава Україні - за такі слова,
Кулю ти отримав і тебе нема,
Але пам’ять вічна, воїне тобі,
Ти за Неньку рідну ворогів давив.
Показав ти силу, силу ЗСУ,
Так, Героям слава, а тобі - в раю»

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Также Усик опубликовал сторис с фото военнослужащего ВСУ, подписав: «Ответ воина. Слава Украине. Царство небесное герою».

Александр Усик via Instagram
Фото: Александр Усик via Instagram

6 марта в Сети появилось видео расстрела российскими оккупантами безоружного украинского военнопленного после того, как он говорит «Слава Украине!».

По предварительным данным, погибшим военным, которого россияне расстреляли, является боец 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Расстрелы Александр Усик Война в Украине

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