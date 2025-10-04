«Важно бороться не только на поле боя». Усик передал свои перчатки для аукциона и пожертвовал 100 тысяч гривен на восстановление музея Шухевича

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик присоединился к восстановлению музея Романа Шухевича во Львове, который был разрушен 1 января 2024 года в результате атаки шахедов.

Об этом сообщает Львовский городской совет

Усик передал свои боксерские перчатки для благотворительного аукциона и задонатил на восстановление музея 100 тысяч гривен.

«Россия атакует не только военных, а целится и в нашу историю и память. Поэтому важно бороться не только на поле боя, но и в тылу за каждый символ и каждую страницу нашей правды», — сказал боксер.

Перчатки Усика будут разыграны в ноябре. Условия розыгрыша и детали участия будут сообщены дополнительно.

Фото: Львовский городской совет

