«Важно бороться не только на поле боя». Усик передал свои перчатки для аукциона и пожертвовал 100 тысяч гривен на восстановление музея Шухевича

4 октября, 23:27
Александр Усик (Фото: Александр Усик/Instagram)

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик присоединился к восстановлению музея Романа Шухевича во Львове, который был разрушен 1 января 2024 года в результате атаки шахедов.

Об этом сообщает Львовский городской совет

Усик передал свои боксерские перчатки для благотворительного аукциона и задонатил на восстановление музея 100 тысяч гривен.

«Россия атакует не только военных, а целится и в нашу историю и память. Поэтому важно бороться не только на поле боя, но и в тылу за каждый символ и каждую страницу нашей правды», — сказал боксер.

https://www.youtube.com/watch?v=S6OcGukbEP4&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fcity-adm.lviv.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE

Перчатки Усика будут разыграны в ноябре. Условия розыгрыша и детали участия будут сообщены дополнительно.

Фото: Львовский городской совет
Фото: Львовский городской совет

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева выступила на благотворительном ужине Александра Усика в Лондоне.

