Усик пожертвовал 13,8 миллиона гривен на восстановление одного из сел в Киевской области

23 декабря, 16:07
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Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring украинец Александр Усик пожертвовал 13,8 миллиона гривен на восстановление села Мощун в Киевской области, сообщается на сайте платформы Newkraine.

Сам обладатель пяти поясов по этому случаю сказал: «Я поддерживаю донатом благотворительную платформу Newkraine.

Призываю всех наших друзей, известных людей, бизнеса и международных фондов присоединиться и поддержать Newkraine. Украина нуждается в нашей помощи прямо сейчас".

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Благодаря помощи Усика в деревне построят десять эргономичных модульных домов, которые будут создавать украинские подрядчики по европейским технологиям.

Жилье в селе Мощун было уничтожено российской армией во время наступления на Киев.

Ранее Усик заявил, что миллион долларов в его понимании — это немного.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Благотворительность Александр Усик

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