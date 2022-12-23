Усик пожертвовал 13,8 миллиона гривен на восстановление одного из сел в Киевской области 23 декабря, 16:07 Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring украинец Александр Усик пожертвовал 13,8 миллиона гривен на восстановление села Мощун в Киевской области, сообщается на сайте платформы Newkraine.

Сам обладатель пяти поясов по этому случаю сказал: «Я поддерживаю донатом благотворительную платформу Newkraine.

Призываю всех наших друзей, известных людей, бизнеса и международных фондов присоединиться и поддержать Newkraine. Украина нуждается в нашей помощи прямо сейчас".

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Благодаря помощи Усика в деревне построят десять эргономичных модульных домов, которые будут создавать украинские подрядчики по европейским технологиям.

Жилье в селе Мощун было уничтожено российской армией во время наступления на Киев.

Ранее Усик заявил, что миллион долларов в его понимании — это немного.