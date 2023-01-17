«Я пожертвую 8 миллионов». Усик в свой день рождения объявил о сборе средств на восстановление дома в Ирпене 17 января, 22:22 На восстановление дома в Ирпене нужно 12 млн гривен (Фото:UNITED24)

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик, который сегодня, 17 января, празднует 36-летие, объявил о сборе средств на восстановление разрушенного российскими войсками многоквартирного дома в Ирпене.

Об этом Усик сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Боксер заявил, что на восстановление дома нужно 12 млн гривен, 8 из которых он пожертвует сам, а еще 4 нужно собрать.

«Сегодня у меня день рождения. Единственное, чего я желаю — это победы Украины. Хочу поблагодарить всех, кто ее приближает.



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Я открываю сбор средств с UNITED24 на восстановление многоквартирного дома в Ирпене. Это позволит 40 украинским семьям вернуться в свои дома. Нам нужно 12 миллионов гривен. Я пожертвую 8 миллионов лично и прошу вас помочь собрать еще 4 миллиона.



Ваши пожертвования — это лучший подарок на день рождения, о котором можно только мечтать", — написал Усик.

Пожертвование Усик собирает с помощью платформы UNITED24 по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что Усик пожертвовал 13,8 миллионов гривен на восстановление села Мощун в Киевской области.

