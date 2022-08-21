«Либо не буду боксировать вообще». Усик призвал Фьюри вернуться в ринг ради их боя

21 августа, 04:41
Усику не хватает титула WBC, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Усику не хватает титула WBC, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский боксер Александр Усик после успешной защиты титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF в реванше против Энтони Джошуа призвал чемпиона мира WBC Тайсона Фьюри вернуться в ринг ради боя с ним.

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Сразу после успешного поединка украинский атлет заявил, что британский чемпион не ушел на пенсию и хочет боксировать.

«Я буду драться либо с Тайсоном Фьюри, либо не буду боксировать вообще», — подчеркнул Усик.

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Позже, отмечая свою победу над Джошуа уже в раздевалке. украинский супертяжеловес снова обратился к потенциальному сопернику-британцу для проведения боя за титул абсолютного чемпиона мира.

«Эй, Тайсон Фьюри, вернись на ринг», — обратился к нему Усик.

https://twitter.com/MatchroomBoxing/status/1561143231123017729

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что победитель реванша между Усиком и Джошуа проведет бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

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