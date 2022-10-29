Усик прибыл в Нью-Йорк поддержать Ломаченко в бою с Ортисом — фото
Бой Ломаченко — Ортис состоится в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке (Фото:Александр Усик via Instagram)
Украинский супертяжеловес Александр Усик посетит поединок между своим соотечественником Василием Ломаченко и американцем Джемейном Ортисом.
Усик опубликовал «сторис» в своем аккаунте в Instagram из Нью-Йорка, где он позирует на фоне двух украинских флагов.
Усик прибыл в Нью-Йорк, чтобы поддержать Ломаченко в бою с Ортисом, который состоится в ночь с 29 на 30 октября в Madison Square Garden.
Перед этим Усик побывал в Пуэрто-Рико на конференции WBO (Всемирной боксерской организации), признавшей его лучшим боксером 2022 года.
Сообщалось, что Ломаченко и Ортис прошли церемонию взвешивания и украинец оказался тяжелее соперника.