Усик вернулся в Украину после победы над Дюбуа — фото

11 сентября, 15:06
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Александр Усик (Фото:Krzysztof Cwik/Agencja Wyborcza.pl)

Александр Усик (Фото:Krzysztof Cwik/Agencja Wyborcza.pl)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21−0, 14 КО) вернулся в Украину после боя с Даниэлем Дюбуа (19−2, 18 КО).

Украинский боксер опубликовал фотографию в Instagram-stories, показав, что находится во Львове.

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instagram.com/usykaa
Фото: instagram.com/usykaa

Усик провел защиту поясов во Вроцлаве (Польша). В девятом раунде он нокаутировал британского боксера.

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Титульный бой завершился скандалом, ведь в пятом раунде Дюбуа пробил ниже пояса. Рефери дал время украинцу на восстановление, однако команда британца подала апелляцию, считая, что удар был легитимным.

Ранее сообщалось, что тренер Фьюри оценил спорный удар Дюбуа в бою с Усиком.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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