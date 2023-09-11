Усик вернулся в Украину после победы над Дюбуа — фото 11 сентября, 15:06 Александр Усик (Фото:Krzysztof Cwik/Agencja Wyborcza.pl)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21−0, 14 КО) вернулся в Украину после боя с Даниэлем Дюбуа (19−2, 18 КО).

Украинский боксер опубликовал фотографию в Instagram-stories, показав, что находится во Львове.

Фото: instagram.com/usykaa

Усик провел защиту поясов во Вроцлаве (Польша). В девятом раунде он нокаутировал британского боксера.

Видео дня

Титульный бой завершился скандалом, ведь в пятом раунде Дюбуа пробил ниже пояса. Рефери дал время украинцу на восстановление, однако команда британца подала апелляцию, считая, что удар был легитимным.

Ранее сообщалось, что тренер Фьюри оценил спорный удар Дюбуа в бою с Усиком.