«Я бы рашку поднял и куда-то за океан». Усик нашел применение заклинаниям из Гарри Поттера 8 февраля, 21:39 Александр Усик ответил на шутливые вопросы (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик пофантазировал, как бы в реальной жизни применил заклинания из Гарри Поттера.

Отвечая на шутливые вопросы во время интервью на YouTube-канале Usyk17, боксер избрал «жертвами» российских преступников.



«Заклинание, открывающее любую дверь? Я могу сказать, какие бы закрыли. Я бы бункер Путина закрыл, чтобы он никогда в жизни не открывался и все», — сказал Усик.

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Также боксер применил бы заклинания к российским пропагандистам и самой России.

«Заклинание, скручивающее язык в трубочку? Какому-нибудь пропагандисту Соловьеву скрутил бы — вжух и пусть у него трубочка будет.

Его бы щекотали, а он бы всегда улыбался? Кто у них там веселый, кто много улыбается? Я бы так сделал к двум девушкам — на Симоньяншу и Скабееву, пусть их кто щекочет.

Я бы так решку поднял и куда-то бы за океан, чтобы они как можно дальше от нас были. Где-то в Америку, между Пуэрто-Рико — пусть они там между собой создают движ", — сказал Усик.

Ранее Усик рассказал, что получает гневные сообщения от россиян после осуждения вторжения РФ в Украину.

