«Цвета свободы». Усик пришел на первую пресс-конференцию перед реваншем с Джошуа в патриотической футболке — фото
Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа (Фото:Александр Усик via Instagram)
21 июня состоялась первая пресс-конференция перед повторным поединком в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
Усик появился на публике в футболке в цветах флага Украины и надписью «Цвета свободы».
" Если будет нокаут, то будет. Нужно победить и защитить титулы любой ценой", — сказал Усик.
На днях официально стало известно, что реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
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