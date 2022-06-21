«Цвета свободы». Усик пришел на первую пресс-конференцию перед реваншем с Джошуа в патриотической футболке — фото 21 июня, 18:05 Цей матеріал також доступний українською Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа (Фото:Александр Усик via Instagram)

21 июня состоялась первая пресс-конференция перед повторным поединком в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Усик появился на публике в футболке в цветах флага Украины и надписью «Цвета свободы».

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" Если будет нокаут, то будет. Нужно победить и защитить титулы любой ценой", — сказал Усик.



Видео дня

Фото: Александр Усик via Instagram

Фото: Александр Усик via Instagram

Фото: Александр Усик via Instagram

На днях официально стало известно, что реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

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