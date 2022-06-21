«Цвета свободы». Усик пришел на первую пресс-конференцию перед реваншем с Джошуа в патриотической футболке — фото

21 июня, 18:05
Цей матеріал також доступний українською
Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа (Фото:Александр Усик via Instagram)

Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа (Фото:Александр Усик via Instagram)

21 июня состоялась первая пресс-конференция перед повторным поединком в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Усик появился на публике в футболке в цветах флага Украины и надписью «Цвета свободы».

Читайте также:
Фьюри спрогнозировал победителя в реванше между Усиком и Джошуа

" Если будет нокаут, то будет. Нужно победить и защитить титулы любой ценой", — сказал Усик.

Видео дня
Александр Усик via Instagram
Фото: Александр Усик via Instagram
Александр Усик via Instagram
Фото: Александр Усик via Instagram
Александр Усик via Instagram
Фото: Александр Усик via Instagram
Читайте также:
«Нокаутирует за шесть раундов». Промоутер спрогнозировал итог реванша между Усиком и Джошуа

На днях официально стало известно, что реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Александр Усик Энтони Джошуа

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X