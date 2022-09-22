«Это правда». Усик сделал неожиданное признание 22 сентября, 20:51 На профессиональном ринге Усик не потерпел ни одного поражения (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик признался, что его избивали спарринг-партнеры перед реваншем с британским боксером Энтони Джошуа.

Неожиданное заявление обладатель пяти поясов сделал в интервью YouTube-каналу USYK17.

«В этом лагере было такое, что я бил спарринг-партнеров, как никогда. Но знаешь, как оно вернулось? Сначала избивал я, потом избивали меня, потом снова я. То есть, оно волнами шло.

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На спаррингах меня бьют… иногда. Это правда. Но те спарринг-партнеры, которые в лагере уже не в первый раз, они понимают, что происходит. Они говорят: «Неделя осталась еще, а потом ты начнешь наворачивать». То есть отдавать отдачу назад", — сказал Александр.

На профессиональном ринге Усик не потерпел ни одного поражения, он одержал 20 побед в 20 боях. В супертяжелом дивизионе на его счету четыре поединка.

Сообщалось, что на профессиональном ринге Усик планирует провести еще три боя.

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