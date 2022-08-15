Жена Усика о его молчании по Крыму: «Сашу набрали люди и сказали: «Если скажешь, что он украинский, мы знаем, где живет твоя супруга»

15 августа, 23:22
Александр и Екатерина Усики (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Александр и Екатерина Усики (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина объяснила, почему ее муж не отвечал на вопрос о том, чей незаконно аннексированный Россией у Украины Крым.

В интервью YouTube-каналу Київський Торт она посетовала, что ее супругу «восемь лет выносят мозг» с этим вопросом.

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«Если бы у меня там не было родственников, если бы я до 2017 года там не жила, я б сказала, что Крым — это Украина, он — реально Украина», — отметила Усик.

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По ее словам, она понимала, что не вернется на полуостров, пока Украина не восстановит над ним контроль, и забрала всех родственников, но ее родители все еще там живут и не хотят никуда переезжать, даже сейчас.

«Все эти 8 лет этот вопрос: «чей Крым?». Он бы, может быть, и сказал, но Сашу, когда он был в Киеве, набрали какие-то люди, они говорят: «Саш, вот ты что-то скажешь, чей Крым, если ты скажешь, что он украинский, мы знаем, где живет твоя жена, мы зайдем и обязательно что-то у нее найдем», — резюмировала Усик.

В январе 2022 года боксер заявил, что последний раз посещал оккупированный Крым два года назад.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Крым Бокс Российская агрессия Аннексия Крыма Александр Усик Война России против Украины

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