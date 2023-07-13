«Нас не зламати, це наш вічний стан»: Усик удивил публику, прочитав патриотический стих на встрече с Дюбуа 13 июля, 18:40 Александр Усик (Фото:Reuters/Paul Childs)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) поделился ожиданиями от боя против Даниэля Дюбуа (19−1, 18 КО).

Украинский боксер, отвечая на вопросов журналистов, удивил публику. Усик процитировал слова из песни «Заповiт» музыкальной группы Balsam.

«Там за берегом стелиться чорний туман,

Вітер знову сумну звістку нам принесе.

Ми зламали вже самий останній кайдан,

Ворог хоче забрати у нас геть усе.

Він спроможен завжди лиш на підлий обман,

Смерть і біль все що він вік за віком несе.

Але нас не зламати, це наш вічний стан,

В наших жилах кров всіх тих незламних тече», — сказал Усик.

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Александр добавил, что очень голоден и ждет 26 августа, чтобы дать свой решительный ответ.

«Я очень рад всех видеть. Спасибо большое, но я очень голоден. Очень-очень голоден.

Я очень хорошо думаю о своем оппоненте, респект его команде, ему лично. Он сделал свой путь. Он дошел до того момента, что стал претендентом. Это очень хорошо. Увидимся 26 августа. Разговаривать много не будем", — заявил Усик на пресс-конференции.

Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что украинец зачитал патриотический рэп на битве взглядов с Дюбуа.