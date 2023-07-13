«Нас не зламати, це наш вічний стан»: Усик удивил публику, прочитав патриотический стих на встрече с Дюбуа

13 июля, 18:40
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Александр Усик (Фото:Reuters/Paul Childs)

Александр Усик (Фото:Reuters/Paul Childs)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) поделился ожиданиями от боя против Даниэля Дюбуа (19−1, 18 КО).

Украинский боксер, отвечая на вопросов журналистов, удивил публику. Усик процитировал слова из песни «Заповiт» музыкальной группы Balsam.

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«Там за берегом стелиться чорний туман,
Вітер знову сумну звістку нам принесе.
Ми зламали вже самий останній кайдан,
Ворог хоче забрати у нас геть усе.
Він спроможен завжди лиш на підлий обман,
Смерть і біль все що він вік за віком несе.
Але нас не зламати, це наш вічний стан,
В наших жилах кров всіх тих незламних тече», — сказал Усик.

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Александр добавил, что очень голоден и ждет 26 августа, чтобы дать свой решительный ответ.

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«Я очень рад всех видеть. Спасибо большое, но я очень голоден. Очень-очень голоден.

Я очень хорошо думаю о своем оппоненте, респект его команде, ему лично. Он сделал свой путь. Он дошел до того момента, что стал претендентом. Это очень хорошо. Увидимся 26 августа. Разговаривать много не будем", — заявил Усик на пресс-конференции.

Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что украинец зачитал патриотический рэп на битве взглядов с Дюбуа.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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