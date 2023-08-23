«Исчезнет из поля зрения». Промоутер сделал неожиданный прогноз на бой Усик — Дюбуа 23 августа, 10:12 Уоррен считает, что Дюбуа побьет Усика (Фото:Reuters/Paul Childs)

Фрэнк Уоррен, промоутер британца Даниэля Дюбуа, прогнозирует победу своему подопечному в бою с украинцем Александром Усиком.

Уоррен заявил, что после боя с Дюбуа Усика ждет неутешительное боксерское будущее и его бой с Фьюри можно не ждать, сообщает Boxing Scene.

«Как может состояться бой между Фьюри и Усиком, когда Дюбуа победит? Я думаю, что наш парень побьет чемпиона.

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Если это произойдет, то Усик исчезнет из поля зрения. Тогда мы увидим, что будет дальше", — сказал Уоррен.

Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.

Ранее Дюбуа заявил, что отдаст все силы, чтобы отобрать объяснил Усика.