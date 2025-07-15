«Я строю бизнес»: Усик впервые прокомментировал разрыв с промоутером Красюком

Усик и Красюк работали вместе с 2013 года (Фото: instagram.com/alex.krassyuk)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал решение завершить сотрудничество со своим многолетним промоутером Александром Красюком.

Усик отметил, что Красюк продолжает помогать ему, но в другой роли.

«Послушайте, мы не разрывали отношения с Алексом. Я строю бизнес — [компанию] USYK-17. Красюк работает с этой компанией.

Мы прекратили отношения в боксе, но Алекс помогает мне с другой работой. Мы проработали вместе 12 лет, мы выиграли большие трофеи. Мы продолжим сотрудничать, но в других сферах", — сказал Усик.

Напомним, Александр Красюк — генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions, основанной братьями Кличко.

19 июля Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа. Украинец может во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Недавно Усик рассказал, как его семья переживает войну в Украине. А Чисору поразила реакция украинца на ракетную атаку России.