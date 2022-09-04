«Этот сайт — дно». Усик отреагировал на свое нахождение в базе Миротворец 4 сентября, 10:39 Усика и Василия Ломаченко внесли в базу Миротворец в 2020 году (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик отреагировал на свое нахождение в базе Миротворец.

Слова непобежденного обладателя пяти поясов приводит BBC.

«Что такое Миротворец? К чему он прикреплен? Он имеет какую-то силу? Создал какой-то парень сайт Миротворец и тех, кто ему не нравится по каким-то его причинам, он туда забрасывает. Ну, ладно, есть там я. Думаю, от этого больше пользы Миротворцу, чем мне вреда.

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Я вообще никак не реагирую на то, что я — в Миротворце. Этот сайт — дно. Вообще, если они меня уберут, я подам на них в суд. Лучше я там буду оставаться", — сказал Александр.

Усика и его коллегу, соотечественника и близкого друга Василия Ломаченко внесли в базу Миротворец в 2020 году.

В сообщении о причинах внесения их имен на сайт говорилось, что они отрицают агрессию РФ, принимали участие в российских пропагандистских мероприятиях и выступали против независимости украинского православия от РПЦ.

Сообщалось, что Усик с синяками под глазами обратился к украинским военным после победы над британцем Энтони Джошуа.

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