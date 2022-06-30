Усик об агрессии России: «РФ бомбит мою страну»

30 июня, 19:12
Усик напомнил о разрушениях, которые Россия совершает в Украине (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Усик напомнил о разрушениях, которые Россия совершает в Украине (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Украинский чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик перед реваншем с Энтони Джошуа прокомментировал военную агрессию России против его страны.

В комментарии YouTube-каналу iFL TV боксер напомнил, что в Украине война.

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https://www.youtube.com/watch?v=rdAvkWu2SRY&t=251s

«Российская Федерация бомбит мою страну. И разрушает мирные дома, где живут люди. Никакую не военную инфраструктуру, а город, торговые центры, больницы», — отметил Усик.

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21 июня состоялась первая пресс-конференция перед реваншем в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, который состоится 20 августа 2022 года.

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Украинский боксер появился на публике в футболке в цветах флага Украины и надписью «Цвета свободы».

Затем в тренировочном лагере перед вторым боем с Джошуа Усик спел песню группы Скрябин.

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Теги:   Бокс Российская агрессия Александр Усик Бомбардировка Война России против Украины

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