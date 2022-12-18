«Мне Селезнева, что ли, пригласить?». Усик отреагировал на желание Фьюри тренироваться вместе с легендой английского футбола 18 декабря, 20:52 Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring украинец Александр Усик отреагировал на желание обладателя пояса WBC британца Тайсона Фьюри тренироваться вместе с легендой английского футбола Уэйном Руни.

Слова непобежденного уроженца Крыма приводит Tribuna.

«Что мне Селезнева, что ли, пригласить? Думаю, они это делают для развлечения. Я не буду приглашать в свой тренировочный лагерь известных футболистов только для того, чтобы они пожали руку и посмотрели, что здесь происходит, а не для помощи.

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А для куража у меня и свои ребята есть, мы и с боксерами сможем покуражиться", — сказал Александр.

Контракт на объединительный чемпионский бой между Усиком и Фьюри все еще не подписан.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что этот поединок может состояться в феврале или марте 2023 года.