У Усика нашли серьезный недостаток: тренер Дюбуа знает, что поможет победить украинца 12 апреля, 09:55 Разница в возрасте почти 11 лет (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Тренер обязательного претендента на титул WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа объяснил, почему его подопечный может победить Александра Усика.

Шейн Макгиган считает главным минусом украинца возраст. Усику — 36 лет, а Дюбуа — 25.

«Александр Усик — феноменальный боец, но он человек с двумя руками и двумя ногами. Он меньше, чем Даниэль. Я знаю, что вы можете это отрицать, но Дюбуа — один из самых жестких панчеров в супертяжелом весе», — говорит тренер.

Видео дня

«Мы все сосредоточились на том, что Усик перебоксировал Энтони Джошуа. Но с тех пор он немного постарел. И Дюбуа должен воспользоваться этим», — сказал Макгиган в интервью YouTube-каналу Boxing UK.

Ранее мы писали, что Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.