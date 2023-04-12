У Усика нашли серьезный недостаток: тренер Дюбуа знает, что поможет победить украинца

12 апреля, 09:55
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Разница в возрасте почти 11 лет (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Разница в возрасте почти 11 лет (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Тренер обязательного претендента на титул WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа объяснил, почему его подопечный может победить Александра Усика.

Шейн Макгиган считает главным минусом украинца возраст. Усику — 36 лет, а Дюбуа — 25.

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«Александр Усик — феноменальный боец, но он человек с двумя руками и двумя ногами. Он меньше, чем Даниэль. Я знаю, что вы можете это отрицать, но Дюбуа — один из самых жестких панчеров в супертяжелом весе», — говорит тренер.

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«Мы все сосредоточились на том, что Усик перебоксировал Энтони Джошуа. Но с тех пор он немного постарел. И Дюбуа должен воспользоваться этим», — сказал Макгиган в интервью YouTube-каналу Boxing UK.

Ранее мы писали, что Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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