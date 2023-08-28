«Дом на победу Усика не поставлю». Знаменитый боксер выбрал самого сложного панчера для украинца 28 августа, 15:28 Деонтей Уайлдер (Фото:Instagram)

Бывший чемпион мира Тонни Беллью хотел бы посмотреть поединок между Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером.



В прошлую субботе Александр Усик победил Даниэля Дюбуа и сохранил чемпионские пояса. Теперь украинский боксер намерен встретиться с Тайсоном Фьюри. Если этот бой сорвется, то Усику придется встретиться с официальным претендентом по линии IBF Филипом Хрговичем.

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А вот бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью хотел бы увидеть поединок Усика с бывшим чемпионом в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером.

«Усик будет выигрывать каждую секунду каждого раунда, если Уайлдер не попадет! Я бы отдал предпочтение Усику, но свой дом на это я бы не поставил. Нельзя делать ставки на бои Деонтея Уайлдера. Он обладает самым мощным ударом в нынешнем поколении боксеров. Было бы интересно увидеть, что произойдет, если бы один из его ударов попал по Усику», — написал Беллью в соцсетях.

Напомним, что и раньше ходили разговоры о вероятном поединке Усика и Уайлдера. Деонтей был чемпионом мира по версии WBC пока не проиграл Тайсону Фьюри. На счету американца Деонтея Уайлдера — 43 победы (42 нокаутом), два поражения и ничья.

Последний раз он выходил в ринг в октябре 2022 года, когда нокаутировал Роберта Хелениуса.

DEONTAY WILDER KO IN THE FIRST ROUND!!! 😱😱😱 pic.twitter.com/XEWjlUhHOp — Complex Sports (@ComplexSports) October 16, 2022