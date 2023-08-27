Отчитал по-отцовски. В сеть попал жаркий разговор Усика с Дюбуа сразу после боя — видео 27 августа, 19:55 Даниэль Дюбуа и Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик нокаутом победил Даниэля Дюбуа в рамках главного поединка вечера бокса во Вроцлаве (Польша).

Сразу после поединка украинский боксер подошел к британцу, чтобы провести с ним беседу.

Усик похвалил Дюбуа за выступление и сказал, что тот должен следовать за мечтой.

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«Это не было плохо. Это бокс, а не балет или танцы. Даниэль, ты молод, ты можешь. Ты можешь мечтать.

Чувак, расслабься. Мужик, это бокс, это жесткий вид спорта, брат", — сказал Усик.

"You can dream."



Usyk delivers words of encouragement post-fight 🤝 pic.twitter.com/UN6PeZBdGS — Top Rank Boxing (@trboxing) August 26, 2023

Отметим, Дюбуа признался, что умышленно ударил Усика «ниже пояса».

Напомним, на NV Спорт доступно видео лучших моментов титульного боя.

Ранее сообщалось, что бывший соперник Усика жестко наехал на Дюбуа после поражения от украинца.