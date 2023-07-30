«Наш сосед все время мешает»: Усик указал на место россиян, проведя сравнение с поляками 30 июля, 18:10 Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) высказался по поводу войны в Украине.

Спортсмен заявил, что российское государство мешает жить Украине, пытаясь влезть во внутренний строй страны.

«То, что происходило и происходит в нашей стране, — это наше дело. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, а на каком нет, что запрещать, а что разрешать.

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Наш сосед все время мешает и желает показать, как нам жить, что и как делать, с кем дружить. Победа Украины очевидна, потому что мы не нападали".

Усик провел сравнение между россиянами и поляками, которые вызвались на помощь.

«Я воспринимаю это как нечто удивительное. Один сосед хочет все себе захватить, а другой нам помогает, и эти отношения — это дружба», — приводит слова Усика Przeglad Sportowy.



Напомним, свой следующий поединок Александр проведет 26 августа против Даниэля Дюбуа во Вроцлаве (Польша).



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