«Борюсь ради победы». Усик провел тяжелую тренировку перед реваншем с Джошуа — фото 29 мая, 21:07 Цей матеріал також доступний українською Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александр Усик провел тяжелую тренировку перед реваншем с британцем Энтони Джошуа.

Снимками со своей работой непобежденный обладатель четырех поясов поделился в Instagram.

На фото показано, как Александр тяжело занимался в тренажерном зале. «Борюсь ради победы», — написал звездный боксер в комментарии к посту.

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В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Промоутер британца Эдди Хирн сообщил, что реванш между его клиентом и украинцем, вероятно, состоится 23 июля на Ближнем Востоке.

Позже Энтони заявил, что он намерен побить Усика в реванше с Божьей помощью, молитвами и упорным трудом.

Джошуа поддержал и его спарринг-партнер Питер Кадиру, сказав, что британец может победить украинца.

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