Оригинальная коллаборация. Усик впервые встретился со звездным блогером-боксером — видео
Александр Усик (Фото:Instagram)
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) провел встречу с ютубером и боксером Джейком Полом (7−1, 4 КО).
Популярный ютубер прибыл во Вроцлав (Польшу), чтобы посетить поединок украинца и Даниэля Дюбуа.
Пол и Усик записали видео, в котором использовали фразу Усика «I’m very feel» (я себя очень чувствую).
Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира назвал условие для поражение украинца в бою с британцем.