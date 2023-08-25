Оригинальная коллаборация. Усик впервые встретился со звездным блогером-боксером — видео 25 августа, 23:30 Александр Усик (Фото:Instagram)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) провел встречу с ютубером и боксером Джейком Полом (7−1, 4 КО).

Популярный ютубер прибыл во Вроцлав (Польшу), чтобы посетить поединок украинца и Даниэля Дюбуа.

Пол и Усик записали видео, в котором использовали фразу Усика «I’m very feel» (я себя очень чувствую).

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Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира назвал условие для поражение украинца в бою с британцем.