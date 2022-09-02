«Братуха, ты хочешь туда заехать?» Усик рассказал Беринчику о своем доме под Киевом после его захвата военными РФ 2 сентября, 13:22 Усик был рад, что оккупанты не тронули его яблоню с белым наливом (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик рассказал своему коллеге и соотечественнику Денису Беринчику о своем доме под Киевом после его захвата военными РФ.

Так, во время пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале USYK17, легковес спросил у обладателя пяти поясов, какая судьба его имения в Ворзеле.

Александр ответил: «Братуха, ты что, заехать туда хочешь? Тебя пущу. Убрали, когда не званные гости туда заехали… После того, как они выехали, приехала профессиональная группа людей, которая проверяет все на взрывы или на какие-то минирования — на все, на все.

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Проверили все. Ну, насрали. Сломали деревья, елки, все, что я с детьми строил. Но в сравнении с тем, что другие люди потеряли, это вообще ничто. Слава Богу, он стоит, его восстановили".

Также Усик рассказал, что у него на заборе российские военные оставили символы V и Z. Боксер отметил, что не стал их замазывать, так как они являются инициалами президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, чемпион мира в супертяжелом весе был рад из-за того, что оккупанты не тронули его яблоню с белым наливом, который он собирал.

Ранее Усик вернулся в Украину после победы над британцем Энтони Джошуа.

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