«Братуха, ты хочешь туда заехать?» Усик рассказал Беринчику о своем доме под Киевом после его захвата военными РФ
Усик был рад, что оккупанты не тронули его яблоню с белым наливом (Фото:Александр Усик via Instagram)
Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик рассказал своему коллеге и соотечественнику Денису Беринчику о своем доме под Киевом после его захвата военными РФ.
Так, во время пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале USYK17, легковес спросил у обладателя пяти поясов, какая судьба его имения в Ворзеле.
Александр ответил: «Братуха, ты что, заехать туда хочешь? Тебя пущу. Убрали, когда не званные гости туда заехали… После того, как они выехали, приехала профессиональная группа людей, которая проверяет все на взрывы или на какие-то минирования — на все, на все.
Проверили все. Ну, насрали. Сломали деревья, елки, все, что я с детьми строил. Но в сравнении с тем, что другие люди потеряли, это вообще ничто. Слава Богу, он стоит, его восстановили".
Также Усик рассказал, что у него на заборе российские военные оставили символы V и Z. Боксер отметил, что не стал их замазывать, так как они являются инициалами президента Украины Владимира Зеленского.
Кроме того, чемпион мира в супертяжелом весе был рад из-за того, что оккупанты не тронули его яблоню с белым наливом, который он собирал.
Ранее Усик вернулся в Украину после победы над британцем Энтони Джошуа.
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