Потерял сознание под водой. Усик рассказал, как спасли ему жизнь во время тренировки

22 сентября, 22:54
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В супертяжелом дивизионе на счету Усика четыре поединка (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

В супертяжелом дивизионе на счету Усика четыре поединка (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик рассказал, как спасли ему жизнь во время одной из тренировок.

Историей об экстремальной ситуации обладатель пяти поясов поделился в интервью YouTube-каналу USYK17.

«Вы знаете, я — немного сумасшедший, поэтому мои тренеры внимательно следят за мной.

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Однажды, затаив дыхание под водой, я на мгновение потерял сознание, и меня тут же вытащили из бассейна", — рассказал Александр.

Усик провел на профессиональном ринге 20 боев и одержал 20 побед. В супертяжелом дивизионе на его счету четыре поединка.

Сообщалось, что Усик сделал неожиданное признание о том, что его избивали спарринг-партнеры на тренировках перед реваншем с британцем Энтони Джошуа.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Александр Усик Тренировки

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