Потерял сознание под водой. Усик рассказал, как спасли ему жизнь во время тренировки
В супертяжелом дивизионе на счету Усика четыре поединка (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик рассказал, как спасли ему жизнь во время одной из тренировок.
Историей об экстремальной ситуации обладатель пяти поясов поделился в интервью YouTube-каналу USYK17.
«Вы знаете, я — немного сумасшедший, поэтому мои тренеры внимательно следят за мной.
Однажды, затаив дыхание под водой, я на мгновение потерял сознание, и меня тут же вытащили из бассейна", — рассказал Александр.
Усик провел на профессиональном ринге 20 боев и одержал 20 побед. В супертяжелом дивизионе на его счету четыре поединка.
Сообщалось, что Усик сделал неожиданное признание о том, что его избивали спарринг-партнеры на тренировках перед реваншем с британцем Энтони Джошуа.
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