«Мне осталось не так много лет». Усик заинтриговал заявлением о своей карьере в боксе

23 августа, 11:13
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Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился планами относительно своей боксерской карьеры.

Усик заявил, что его карьера подходит к концу, однако он планирует провести еще несколько поединков, в том числе и с Тайсоном Фьюри, сообщает BBC.

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«Мне 36, но это только начало. Я начал заниматься боксом в 15 лет. Сейчас это только начало.

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Я понимаю, что мне осталось не так много лет в боксе, и я не хочу проводить много лет в боксе. Я хочу отвозить своих детей в школу и все такое", — сказал Усик.

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26 августа во Вроцлаве Александр Усик проведет бой против британца Даниэля Дюбуа.

Недавно украинец продемонстрировал впечатляющую форму перед боем с британцем.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик

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