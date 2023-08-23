«Мне осталось не так много лет». Усик заинтриговал заявлением о своей карьере в боксе
Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)
Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился планами относительно своей боксерской карьеры.
Усик заявил, что его карьера подходит к концу, однако он планирует провести еще несколько поединков, в том числе и с Тайсоном Фьюри, сообщает BBC.
«Мне 36, но это только начало. Я начал заниматься боксом в 15 лет. Сейчас это только начало.
Я понимаю, что мне осталось не так много лет в боксе, и я не хочу проводить много лет в боксе. Я хочу отвозить своих детей в школу и все такое", — сказал Усик.
26 августа во Вроцлаве Александр Усик проведет бой против британца Даниэля Дюбуа.
Недавно украинец продемонстрировал впечатляющую форму перед боем с британцем.