«Заснул в сидячем положении». Усик рассказал, как прошла его ночь после победы над Джошуа 26 июля, 15:06 В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александр Усик рассказал, как прошла его ночь после победы над британцем Энтони Джошуа.

Слова непобежденного обладателя четырех поясов приводит Boxing Scene.

«Это был действительно тяжелый бой. Многие говорят, что для меня это была легкая прогулка, но это не так. Это был тяжелый поединок и для меня, и для Джошуа.

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После боя я вернулся в отель, поел и заснул в сидячем положении", — сказал Александр.

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Ранее Энтони рассказал, что намерен выбросить все чемпионские пояса после возможной победы над украинцем в реванше.

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