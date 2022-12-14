«У него немного подгорела задница». Усик рассказал, почему Фьюри не дал ему обещанную пощечину при встрече 14 декабря, 00:00 По словам Усика, он был готов к возможным выходкам Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring украинец Александр Усик в интервью YouTube-каналу USYK17 объяснил, почему обладатель пояса WBC британец Тайсон Фьюри не дал ему обещанную пощечину при встрече.

Так, непобежденный уроженец Крыма рассказал, что его потенциальный соперник провел неплохой спарринг против соотечественника Дерека Чисоры, которого он победил техническим нокаутом.

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Усик признался, что его выход в ринг к Фьюри после поединка был запланирован заранее.

«Перед этим были разговоры, говорит: «Я дам ему пощечину». Но я думаю, что у него немного подгорела задница, и он передумал насчет пощечины.

Впечатления от выхода в ринг — обычные, простые. Наверное, организм находился в адреналиновом состоянии. Обычные переживания. Не то что страх. Нет, никакого страха — все спокойно. Но внутренне я был готов к каким-то его пустякам", — заявил Александр.

Ранее бывший чемпион мира Карл Фроч назвал Фьюри фаворитом в потенциальном бою против Усика.