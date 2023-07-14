«Для Тайсона это легкие деньги». Усик собирается посетить бой Фьюри против Нганну и спрогнозировал победителя
Александр Усик считает, что Нганну не сможет победить Фьюри (Фото:Reuters/Paul Childs)
Украинский боксер Александр Усик планирует посетить бой между Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну.
Усик заявил, что желает победы Нганну, однако не верит в то, что боец UFC сможет одолеть Фьюри, сообщает iFL TV.
«Мы поедем смотреть бой Фьюри — Нганну. Я думаю, что для Тайсона это легкие деньги. Нужно ли лишить Фьюри титула? Нет, пусть Нганну его побьет. Считаю ли я, что Нганну его побьет? Нет», — сказал Усик.
Свой следующий бой Александр Усик проведет 26 августа против Даниэля Дюбуа.
Ранее Усик заявил о желании провести поединок с чемпионом UFC Конором Макгрегором.