«Для Тайсона это легкие деньги». Усик собирается посетить бой Фьюри против Нганну и спрогнозировал победителя

14 июля, 13:41
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Александр Усик считает, что Нганну не сможет победить Фьюри (Фото:Reuters/Paul Childs)

Александр Усик считает, что Нганну не сможет победить Фьюри (Фото:Reuters/Paul Childs)

Украинский боксер Александр Усик планирует посетить бой между Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну.

Усик заявил, что желает победы Нганну, однако не верит в то, что боец UFC сможет одолеть Фьюри, сообщает iFL TV.

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«Мы поедем смотреть бой Фьюри — Нганну. Я думаю, что для Тайсона это легкие деньги. Нужно ли лишить Фьюри титула? Нет, пусть Нганну его побьет. Считаю ли я, что Нганну его побьет? Нет», — сказал Усик.

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Свой следующий бой Александр Усик проведет 26 августа против Даниэля Дюбуа.

Ранее Усик заявил о желании провести поединок с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри MMA UFC

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