«Я — андердог». Усик сделал неожиданное заявление перед боем с Дюбуа 25 августа, 11:00 До боя остался один день (Фото:Коллаж НВ)

Украинский супертяжеловес Александр Усик заявил, что не считает себя фаворитом в бою с британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 26 августа во Вроцлаве.

По словам Усика, он не ждет легкой прогулки в бою с Дюбуа и заявил, что Даниэль — опасный соперник, который будет бороться за свой шанс отобрать пояса, сообщает talkSPORT Boxing.



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«Конечно, Дюбуа — опасный соперник. Он молод, это возможность для Даниэля. Я не думаю: «Эй, это молодой парень, а я чемпион мира». Нет, в каждом своем тренировочном лагере я готовлюсь на 100%, даже не на 100, а на 200, 300%.

Я не думаю, что это легкий бой. Нет, он нелегкий. Я считаю себя андердогом. Для меня это мотивация.



Когда я бегу на гору, думаю, что могу это сделать. Это каждый раз мотивирует меня, когда я плаваю в бассейне, работаю с мешком и провожу спарринги", — сказал Усик.

Ранее Дюбуа оставил грозное послание Усику, заявив, что сломает ему кости и сорвет с него пояса.