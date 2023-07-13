Усик кардинально сменил имидж перед боем с Дюбуа — фото
Бой Усик — Дюбуа состоится на Городском стадионе во Вроцлаве (Фото:Александр Усик via Instagram)
Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик и британский боксер Даниэль Дюбуа провели очередную встречу перед поединком, на которую украинец появился в новом образе.
Усик решил сменить имидж и пришел на пресс-конференцию в Лондоне с новой прической и усами.
После общения с прессой боксеры устроили битву взглядов, которая стала уже третьей для соперников.
Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.
На днях Усик и Дюбуа впервые встретились в битве взглядов.
Позже боксеры отправились на Городской стадион во Вроцлаве, где состоится бой, и устроили еще одну дуэль взглядов.