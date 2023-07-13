Усик кардинально сменил имидж перед боем с Дюбуа — фото 13 июля, 16:29 Бой Усик — Дюбуа состоится на Городском стадионе во Вроцлаве (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик и британский боксер Даниэль Дюбуа провели очередную встречу перед поединком, на которую украинец появился в новом образе.

Усик решил сменить имидж и пришел на пресс-конференцию в Лондоне с новой прической и усами.

После общения с прессой боксеры устроили битву взглядов, которая стала уже третьей для соперников.

Видео дня

Фото: Reuters/Paul Childs

Фото: Reuters/Paul Childs

Фото: Reuters/Paul Childs

Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.

На днях Усик и Дюбуа впервые встретились в битве взглядов.

Позже боксеры отправились на Городской стадион во Вроцлаве, где состоится бой, и устроили еще одну дуэль взглядов.