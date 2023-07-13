Усик кардинально сменил имидж перед боем с Дюбуа — фото

13 июля, 16:29
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Бой Усик — Дюбуа состоится на Городском стадионе во Вроцлаве (Фото:Александр Усик via Instagram)

Бой Усик — Дюбуа состоится на Городском стадионе во Вроцлаве (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик и британский боксер Даниэль Дюбуа провели очередную встречу перед поединком, на которую украинец появился в новом образе.

Усик решил сменить имидж и пришел на пресс-конференцию в Лондоне с новой прической и усами.

После общения с прессой боксеры устроили битву взглядов, которая стала уже третьей для соперников.

Видео дня

Reuters/Paul Childs
Фото: Reuters/Paul Childs
Reuters/Paul Childs
Фото: Reuters/Paul Childs
Reuters/Paul Childs
Фото: Reuters/Paul Childs

Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.

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На днях Усик и Дюбуа впервые встретились в битве взглядов.

Позже боксеры отправились на Городской стадион во Вроцлаве, где состоится бой, и устроили еще одну дуэль взглядов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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