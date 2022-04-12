«К победе — вместе». Усик создал благотворительный фонд для помощи украинцам и ВСУ

12 апреля, 17:04
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Александр Усик выехал из Украины для подготовки к реваншу из Энтони Джошуа (Фото:Александр Усик via Instagram)

Александр Усик выехал из Украины для подготовки к реваншу из Энтони Джошуа (Фото:Александр Усик via Instagram)

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Украинский боксер Александр Усик вместе со своей командой создал благотворительный фонд Usyk Foundation.

Об этом Усик рассказал в своем аккаунте в Instagram, записав соответствующее видеообращение.

Целью фонда является помощь украинцам, пострадавшим в результате российского вторжения. Кроме того, фонд будет помогать воинам ВСУ.

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«Всем хочу пожелать здоровья, счастья и радости. Давайте молиться, и все у нас будет слава богу. К победе - вместе», — сказал Усик.

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Ранее Александр Усик, до недавнего времени находившийся в теробороне Киева, принял решение покинуть Украину для подготовки к реваншу с британцем Энтони Джошуа.

Украинский боксер заявил, что таким образом он принесет Украине больше пользы.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявлял, что реванш между Усиком и Джошуа состоится в июне текущего года.

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Теги:   Бокс Благотворительность Александр Усик Война в Украине

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