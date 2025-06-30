Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO Александр Усик продолжает подготовку к поединку с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Усик провел спарринги с двухметровым сербским супертяжеловесом Санелом Хасановичем.

26-летний Хасанович (9−1−1, 7 КО) опубликовал фото с тренировок, отметив, что ранее уже спарринговал с Усиком перед противостоянием украинца с Тайсоном Фьюри.

«Мой пятый лагерь — всего 280 раундов с чемпионом Усиком! На этот раз я был его спарринг-партнером в подготовке к бою с Дюбуа. Предыдущие спарринги были для подготовки к бою с Фьюри.

Огромный опыт, серьезный прогресс — каждый лагерь поднимает меня на новый уровень", — написал Хасанович в Instagram.

Тренировка Усика с Хасановичем / Фото: instagram.com/sanelhasanovicc

Усик и Хасанович / Фото: instagram.com/sanelhasanovicc

Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа 19 июля. Украинец может во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что в команде Усика впервые назвали причину разрыва с промоутером Красюком.