280 раундов. Усик спаррингует с сербским гигантом перед реваншем против Дюбуа — фото

30 июня, 20:54
Поделиться:
Александр Усик (Фото: Instagram)

Александр Усик (Фото: Instagram)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO Александр Усик продолжает подготовку к поединку с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Читайте также:
«Ему нравится играть роль клоуна»: тренер Дюбуа обозвал Усика накануне реванша

Усик провел спарринги с двухметровым сербским супертяжеловесом Санелом Хасановичем.

26-летний Хасанович (9−1−1, 7 КО) опубликовал фото с тренировок, отметив, что ранее уже спарринговал с Усиком перед противостоянием украинца с Тайсоном Фьюри.

Реклама

«Мой пятый лагерь — всего 280 раундов с чемпионом Усиком! На этот раз я был его спарринг-партнером в подготовке к бою с Дюбуа. Предыдущие спарринги были для подготовки к бою с Фьюри.

Огромный опыт, серьезный прогресс — каждый лагерь поднимает меня на новый уровень", — написал Хасанович в Instagram.

Тренировка Усика с Хасановичем (Фото: instagram.com/sanelhasanovicc)
Тренировка Усика с Хасановичем / Фото: instagram.com/sanelhasanovicc
Усик и Хасанович (Фото: instagram.com/sanelhasanovicc)
Усик и Хасанович / Фото: instagram.com/sanelhasanovicc

Усик проведет бой против Даниэля Дюбуа 19 июля. Украинец может во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что в команде Усика впервые назвали причину разрыва с промоутером Красюком.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Александр Усик Даниэль Дюбуа Бокс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies