«Ты знаешь, как закончил Геббельс?». Усик обратился к российскому пропагандисту Соловьеву — видео
Усик напомнил Соловьеву судьбу Геббельса (Фото:Александр Усик via Instagram)
Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик обратился к российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.
Усик в своем видео, опубликованном в Instagram, сравнил Соловьева с пропагандистом времен нацистской Германии Йозефом Геббельсом.
«Некоторые господа на своем ТВ кричат, какой я подлец. Соловьюша, к тебе обращаюсь. Ты знаешь, как кончил Геббельс? Соловьев, ау! По некоторым данным, они с женой покончили с собой.
А перед этим жена отравила своих шестерых детей. То есть, сначала они убили шестерых детей, а потом застрелились сами", — сказал Усик.
Ранее Усик обратился к россиянам и посоветовал вспомнить, что случилось с Гитлером.