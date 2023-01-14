«Ты знаешь, как закончил Геббельс?». Усик обратился к российскому пропагандисту Соловьеву — видео 14 января, 19:06 Усик напомнил Соловьеву судьбу Геббельса (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик обратился к российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Усик в своем видео, опубликованном в Instagram, сравнил Соловьева с пропагандистом времен нацистской Германии Йозефом Геббельсом.

«Некоторые господа на своем ТВ кричат, какой я подлец. Соловьюша, к тебе обращаюсь. Ты знаешь, как кончил Геббельс? Соловьев, ау! По некоторым данным, они с женой покончили с собой.

Видео дня

А перед этим жена отравила своих шестерых детей. То есть, сначала они убили шестерых детей, а потом застрелились сами", — сказал Усик.

Ранее Усик обратился к россиянам и посоветовал вспомнить, что случилось с Гитлером.

