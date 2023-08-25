«Разница в весе не имеет значения»: Усик назвал свой главный козырь в бою с Дюбуа 25 августа, 19:26 Александр Усик (Фото:Krzysztof Cwik/Agencja Wyborcza)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) прокомментировал взвешивание перед поединком с Даниэлем Дюбуа (19−1, 18 КО).

Украинский боксер спокойно воспринимает то, что британец тяжелее его.

«Мне нравится быть во Вроцлаве, нравится этот город. Хорошее место.

Супертяжелый вес — мечта для всех, кто боксирует. Это королевский вес.

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Для меня разница в весе не имеет значения. Я боксер. Возможно, не такой тяжелый, как Даниэль, но имею другое — сердце.

Дорогая Украина, я тебя люблю. Слава Украине", — приводит слова Усика USYK17.

Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля сделал решительный прогноз на титульный бой.